İkizler – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz.

İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Finansal konularda endişeli durumlara, kadınlar yüzünden parasal konularda zorlanmaya, değerli eşyaların kaybolması veya zarar görmesine, ilişkilerde veya ortaklıklarda parasal konularda yüzünden zor duruma düşmeye işaret etmektedir. Para yüzünden kimsenin kalbini kırmayın. Parasal konularda sert ve eleştirel bir tutum takınabilirsiniz. Merkür/Plüton olumlu kontağı ile de finansal destek, kredi desteği, bir borcun kapanması, mali anlamda az da olsa nefes aldıracak gelişmeler söz konusu olabilir. Yaşamınızdaki en önemli krizin çözümlenmesi noktasında ummadık bir fikir bir akıl ile de karşılaşabilirsiniz. Ev, gayrimenkul, dükkan, arsa…vb gibi bir konuda yatırım gibi planınız var ise güçlü kişilerden güzel desteklerde alabilirsiniz.