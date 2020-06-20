İkizler – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Daha çok sosyalleşecek, totinizin üstünde oturmaya pek fırsatınız kalmayacak. Enerjinizin büyük bir çoğunluğunu arkadaşlarınız için harcayabileceksiniz. Onları motive edebilecek, onların yaşamlarını düzene sokmaları konusunda yardımcı olabileceksiniz.

Yalnız Mars agresif bir enerjidir, arkadaşlarınız, dostlarınızla tartışmalardan, kavgalardan kaçınmanızda yarar var, gereksiz gerginlikler yüzünden aranız açılmasın sonra. Bunun yanı sıra, sürekli arkadaşlarınızla beraber yeni bir şeyler organize de edebilirsiniz. Eller havaya yapmaya, gezmeye, tozmaya, konserlere daha çok zaman ayırabileceksiniz. Bu süreçte toplum için faydalı bir şeyler yapmak adına da harekete geçebilirsiniz. STK'lara destek verebilir, derneklerde de aktif çalışmalar yapabilirsiniz. Belki de bazılarınız siyasete atılmak da isteyebilir.