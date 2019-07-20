İkizler – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular iletişim, bilgi alış verişleri, seyahatler, yakın çevre ilişki olacaktır. Bu konular üzerinde daha hakim olacak ve olayları isteğiniz doğrultusunda yönlendirebileceksiniz.

Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evet sizler için keyifli bir dönem başlıyor! Tam tatil planları yapabilir, seyahatler organize edebilirsiniz. Tatilinizi organize edin, biletlerinizi alın, web sitenizi açın, bloğunuzu açın, önemli anlaşmalarınızı yapın, imzalarınızı atın. Biliyorum ki bir süredir ateş topu gibisiniz. Stresli, gergin, sürekli bir şeylerle boğuşarak geçiriyorsunuz günlerinizi, daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor bir şeyleri elde edebilmeniz için. Bu hafta bu yorgunluğun son demlerini yaşayacaksınız, bir sonraki hafta adeta üzerinizden yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. En azından sürekli dikenlerini batırmaya hazır kirpiler gibi dolaşmayacaksınız ortalıkta.