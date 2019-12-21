İkizler – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu sürpriz fırsatlar ve şanslar demektir. Bu fırsatlar size el altından, gizlilik içinde de gelebilir, mali açıdan beklenmedik bir destek alabilir, maddi konularda yeni şanslarla karşılaşabilirsiniz. Belki çıkmaz diye düşündüğünüz krediniz onaylanabilir, sürpriz bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Her şekilde Jüpiter ve Uranüs ikilisi maddi, ortaklıklarla ilgili yeni fırsat ve sürprizleri ayağınıza getirecektir.