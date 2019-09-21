İkizler – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Özellikle yalnızlar için aşk sezonu açılmış olacak, çocuk sahibi olmak isteyenler de bu 1 aylık süreci değerlendirebilirler.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay aşk evinizde gerçekleşeceği için, eğer hayatınızda biri yok ise sizi çok heyecanlandıracak, romantik, sevgi dolu bir aşka yelken açabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansı oldukça yüksek, sinema, radyo, televizyon, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız eğer bu hafta bu konularda daha şanslı olabileceksiniz.

Bu Yeni Ay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.