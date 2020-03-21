İkizler – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay , sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır.

Yeni Ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Maddi konularda ciddi endişeleriniz artabilir açıkçası. Maddi konularda ipin ucunu kaçırmamaya özen gösterin. Eğer birilerine hediye alacaksanız alacağınız hediyenin aşırı pahalı olmamasına özen gösterin, bütçenizi gereksiz yere zorlamayın. Eğer yatırım için krediye ihtiyacınız var ise ki bu yatırım daha çok iş konularında kullanabileceğiniz bir yatırımdan bahsediyorum, kredi alabilirsiniz.