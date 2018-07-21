İkizler – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulma yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma etkisi ile iş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir.

Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer ki elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var bir yayın evi arayışı içindeyseniz, işte bu tutulma sizi bir yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın, önemli bir takım imzalarınızı, anlaşmalarınızı 20 Ağustos’tan sonra bir zamanda yapmakta fayda var. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilir ya da yarım bıraktığınız bir eğitime dönmek isteyebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik ve sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız var ise size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz.

Tutulma etkisi ile eğer ki bir iş arayışınız var ise çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir. Tutulma da hem Uranüs hem de Mars etkin olacağından dolayı yasal olarak sizi zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmayın. Yolculuklarınız biraz stresli geçebilir, sizi gerecek hatta kavgaya bulaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem bir şeyleri pazarlamak, satmak, reklamını yapmak pek kolay olmayabilir veya istediğiniz verimi elde edemeyebilirsiniz. Özellikle olası seyahatlerde hırsızlıklara karşı dikkatli olmanızda fayda var.