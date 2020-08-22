İkizler – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi hem özel hayatla ilgili konularda hem de finansal konular, borçlar, alacak verecek konuları, krediler, ödemelerle ilgili konularda ciddi problemlere, krizlere, zorlanmalara işaret etmekte.

Bu hafta kredi çekmek, finansal anlamda riskli yatırımlarda bulunmakta, lüks tüketim yapmak için pek de uygun bir hafta değil. Özel hayatınızda ise finansal konuları bağlayan durumlar yüzünden de sıkıntılar meydana gelebilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. İş hayatınızı sizin için daha verimli, daha sevebileceğiniz bir yere dönüştürmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Mesela masanızı süsleyebilir, ofisinize yeni bir şeyler alabilirsiniz, ofisinizi güzelleştirebilirsiniz. Bu hafta iş ortamınızda ki kişilerle beraber bir çok sosyal aktiviteye dahil olabilirsiniz. Ya da gerçekten sevdiğiniz işe yönelmek için harika bir hafta. Venüs ile Plüton etkileşimi ile finansal konularda dikkatli olmalı, yatırımlarınızı dikkatli değerlendirmelisiniz. Bu hafta riskli girişimlerde bulunmak için pek de rahat ve uygun değil açıkçası. Değerli eşyalarınıza sahip çıkmanızı önerebilirim