İkizler – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır.

Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Her ne kadar sosyal anlamda güzel destekler söz konusu olsa da, özel hayatta işler pek de öyle keyifli gitmeyebilir. Doğru iletişim kuramamak, iletişim kazaları veya dil yarasına neden olacak kelimeler ağzınızdan dökülebilir.

Yaratıcı işler ve çalışmalar yapmak için harika bir hafta olacak sizler için. Ekonomik konular, krediler, burslar, hak edişleri, borçlarla ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularda isteklerinizi elde etmek pek kolay olmayabilir ya da hiç elde edemeyebilirsiniz. Ödemeleriniz gelmeyebilir, başvurularınız ret edilebilir. Ekstra harcamalar ve masraflar ortaya çıkabilir. Bu hafta için ekonomik tedbirler almanızda fayda var.