İkizler – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Venüs/Neptün sert etkileşimi ile estetik gibi düşünceleriniz var ise bir hafta kadar daha ertelemenizde yarar var. Bunu yanı sıra ilişkiler arenasında ise yeni tanışabileceğiniz kimseleri olduğu gibi değerlendirin, gerçekçi olun, gereksiz hayaller kurmayın.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olacaksınız. Seyahatler planlayabilir, eğitimler almak için araştırmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, daha çok araştırabilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın.