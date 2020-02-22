İkizler – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Balık burcundaki Yeni Ay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Zira Merkür aynı alanda Retro ve kafanızı toparlamak, odaklanmak, karar vermenin zor olduğu bir süreçten geçebilirsiniz. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Özellikle kadın arkadaşlarınızla aranızda hırs, rekabet gibi durumlar olursa bundan uzak durmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlarınız sizi veya siz arkadaşlarınızı bu hafta takıntılı bir şekilde sahiplenebilirsiniz. Bu hafta kredi çekmek, borç alıp vermek, maddi anlamda risk almak için pek de uygun değil açıkçası. Arkadaşlarınızın sağlık sorunları ile yakından ilgilenmeniz gerebilir de. Sizi kötü yola çekebilecek, kötü fikirli, niyetli kişilerden bu hafta uzak durun. Eğer yalnızsanız partnerinizi dost veya arkadaş çevrenizden seçmemeye özen gösterin. Katılabileceğiniz kalabalık gruplar ya da organizasyon, eğlence yerlerinde tanışacağınız kişilere gönlünüz kayabilir, yeni birileri ile tanışabilirsiniz.