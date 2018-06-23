İkizler – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 9. evinde geri gidiyor olacak. Öncelikle trafikte ve seyahatlerde dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak, kazalara çok daha açık olabileceksiniz. Çıkacağınız seyahatler engeller, kısıtlanmalar, stres yaratacak durumlar ortaya çıkabilir.

Hukuksal konularda yine bazı gecikmeler oluşabilir, keza yüksek eğitimle ilgili konularda stres yaratabilir hayatınızda. Kendinizi bu alanlarda ifade ederken çok daha fazla enerji sarf etmeniz gerekebilir. Mars geri giderken enerji ve motivasyon düşüklüğü yaratır. Din, felsefe, hayatın anlamı üzerine sık sık çevrenizdeki kişilerle fikir ayrışmalarına düşebilir, gergin ortamlar içinde bulabilirsiniz kendinizi. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerle her ne kadar sürekli bir araya gelecek olsanız da onlarla ilişkilerde bu stresli çemberin içinde olabilecek. Uzun vadeli planlar yapmak yerine daha kısa vadeli hatta günü kurtarıcı planlarla zamanınızı geçirebilirsiniz. Zamanında küçük gördüğünüz, sandığınız, önemsemediğiniz bir takım meseleler büyüyerek önünüze gelebilir bu dönemde. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olacaksınız. Seyahatler planlayabilir, eğitimler almak için araştırmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, daha çok araştırabilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. 8. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım veya satım işleri ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Gelirlerinizi arttırmak, borçlarla uğraşmak, ödemelerle ilgili konulara daha fazla vakit ayırabilirsiniz.