İkizler – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle para ile ilgili konularda sizi sevindirecek güzel gelişmeler olmasını bekleyebilirsiniz, rahatlıkla borç bulabilir, maddi anlamda destek aradığınız noktalarda rahatça yardım bulabilirsiniz. Eğer ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise kazançların artacağı birkaç haftaya giriyorsunuz. Yalnız iş ve sağlık anlamında zorlu ve kritik bir hafta olacağa benzemekte.

Sağlık konusunda özellikle, şeker, insülin sorunları veya dişlerinize, cildinize dikkat etmenizde yarar var. İlişkilerde tutku ve ihtiras dönemi olacak sizler için ama ölçülü bir şekilde, taşkınlar yapmayarak. Eğer bir ilişkiniz var ise ilişkiniz için her şeyi göze alacak davranışlarda bulunabilirsiniz. Eğer yalnızsanız veya ilişki insanı değilseniz bu süreçte cinsel konularda gerekli tedbirleri almanızda yarar var.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Eğer evli iseniz evliliğinizi bir bebekle süsleyebilirsiniz. Yeni Ay biraz aslında size partnerinize karşı sabırlı olma testi sunacak önünüze.