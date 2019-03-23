İkizler – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde iş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. Daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz.

Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konuda önemli deneyimler yaşanabilir bu süreçte. Eğer ki yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız bir müşteriniz veya iş yerinde farklı departmanda olan biri ile aranızda romantik bir etkileşim olabilir. Bu dönem işinizden, işinizle ilgili koşullardan keyif alabilir, memnuniyet seviyeniz artabilir. Yurt dışı bağlantılı kazançlı işler gündeme gelebilir. İş ve kariyer konusunda şanslı etkiler altında olacak, sizi mutlu edecek bir iş bulacaksınız belki de!

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Şimdi bu etkinin önce negatif taraflarından bahsetmek istiyorum; öncelikle kazalara, çarpmalara, sakarlıklara, düşmelere daha açık olacaksınız, çünkü daha acele hareket edeceksiniz. Bir de kararsızlık, iki şey arasında gidip gelme durumu daha çok hayatınıza ön plana çıkabilir. Tamam şimdi işin iyi tarafından bakalım, Mars hayatınıza hareket ve canlılık getirecek, bir süredir çünkü buna ihtiyacınız vardı. Yeni başlangıçlar yapmak, adımlar atmak için gerekli motivasyon ve gücü bulabileceksiniz. İletişim yetenekleriniz sayesinde birçok problemin üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Libidonuzda hissedilir bir artış gerçekleşebilir.