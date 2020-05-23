İkizler – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte finansal konular ve kazançlarınıza ilişkin konuşmalar, fikir alışverişleri, bilgi trafiği artmaya başlıyor. Kazançlarınızı yönlendirmek için mantıklı kararlar vermek yerine daha duygusal (sezgisel) kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz.

Aile ile ilgili finansal konular yine sık sık gündeme gelebilir. Nasıl para kazanabilirim sorusunu daha çok sorgulayabilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu dönem parasal konularda daha muhafazakar bir tutum içinde olabilir, yeni düşünce modellerine çok açık olamayabilirsiniz. Para biriktirmeye başlamak için de en güzel dönemdir. Paranızın ve malınızın kıymetini daha çok bilmeye başlarsınız. Bu dönem harcamalarınız daha çok eve ve aileye yönelik olabilir.