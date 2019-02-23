İkizler – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de estetik operasyon için uygun bir hafta, bunun yanı sıra bu hafta lüks tüketiminiz daha da artabilir, finansal anlamda çok fazla açılmamaya gayret etmelisiniz. Kredi çekmek, borç vermek için de pek uygun değil.

Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Özellikle yalnız olanlar için söylüyorum yabancı uyruklu kişilerle flörtlere girişebilirsiniz veya sizden uzakta oturan hatta farklı şehirde ikamet eden biri de olabilir bu. Bir diğer olası etkisi ise birbirinden keyifli seyahatlerin gündeme gelmesi olabilecektir, akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz, yine eğitimle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacaktır. Partneriniz var ise birlikte keyifli bir tatil kaçamağı da organize edebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili meseleleriniz sorun çıkmadan hallolabilecektir. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.