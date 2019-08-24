İkizler – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Öfkeyle kalkan zararlı oturur sözünü akıllara getiriyor. Sağlığınıza ekstra dikkat etmelisiniz. Riskli girişimlerden uzak durmakta fayda var. Hayata karşı bu günlerde biraz isyankar olabilirsiniz.

Kontrolünüzün dışında gerçekleşebilecek kayıplara işaret ettiği gibi kazalara karşıda dikkatli olmanızda yarar var. Bu sizi psikolojik anlamda zorlayabilir, panik atak ve anksiyete gibi durumlarınız var ise, tetiklenebilir. Yalnız güzel yanı ise bilinç anlamında yaşamınızda artık bir şeylerin çok net bir şekilde farkına varabilirsiniz. Hiç ummadığınız birinin düşmanlığı veya kötülüğü ile de karşılaşabilirsiniz. Özellikle lüks tüketim için harcayacağınız para biraz fazla olabilir, mali anlamda müsrifliğin dibine vurabilirsiniz. Kesenin ağzını çok fazla açmamaya özen göstermenizde yarar var. Bir de bu hafta eskiden kaybolan eşyalarınızı bulabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz bu hafta kendinizi daha flörtöz hissedebilirsiniz, birileri ile oynaşabilirsiniz. Evinizde, yuvanızda aniden değişime gitmek isteyebilirsiniz. Evinizde kendinizi daha özgür hissettirecek girişimlerde bulunabilirsiniz.

Bu hafta Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda önemli kararlar alınabilir, aile içinde önemli konuşmalar, toplantılar meydana gelebilir. Bazılarınız köklerinizi araştırabilir, aile geçmişinizle ilgilenebilirsiniz. Kira, alım ve satım sözleşmeleri, imza gerektiren konular gündeme gelebilir. Yaşadığınız yere elektronik aletler alabilirsiniz. Eve ait konularda daha titiz ve eleştirel olabilirsiniz. Ev hayatınıza yeni bir düzen getirmek adına kararlar alabilirsiniz. Daha önce kaybettiğiniz günlüğünüz, kitabınız gibi, not defteriniz gibi şeyleri bulabilirsiniz. Bu süreçte özellikle babanız ile olan iletişiminiz, ilişkileriniz çok daha fazla önem kazanacaktır. Birlikte önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Aile içinde size akıl danışanlar olacaktır. Fikirleriniz aile içinde önem kazanmaya başlayacaktır. Bu dönem daha çok evde özellikle okuyarak ve araştırarak zaman geçirebilirsiniz.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konularını , toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek. Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek elden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktaları halletmek için de gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya aynı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. En azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin.