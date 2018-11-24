İkizler – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Oldukça faydalı, karlı ortaklıkların adımı atılırken, diğer yandan hafta boyunca anlaşmalar, sözleşmeler konusunda da şansınız yaver gidecektir. İlişkilerde sorunları abartmadan masaya yatırım, rahatlıkla çözebilecek, belki de ilişki anlamında sizi deli mutlu edecek bir gelişme ile de karşılaşabilirsiniz.

Oldukça karlı ortaklık teklifleri karşılaşırsanız, hayır demeden önce iyice düşünün. Yaşamda yardım ve destek beklediğiniz her konuda şansınız oldukça açık olacaktır. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Diyet ve spora başlayacak olanlar çok fazla kasmayın kendinizi, bünyenizi fazla zorlamayın. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda içsel olarak minik bir yarış içine girebilirsiniz, onları kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz.