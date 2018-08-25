İkizler – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hem sağlığınız hem de iş ortamınızı ilgilendiren konularda net kararlar alma, düzene sokma zamanı. Özellikle sağlıkla ve yaşamınızı düzene sokma ile ilgili konularda profesyonel destek ve görüş alabilirsiniz. İş ortamınızda ise bu hafta kendi çalışma disiplininizle ilgili karar alabilir ve hemen uygulamaya sokabilirsiniz.

Özelikle sağlıkla ilgili konularda genital bölge, üreme organları, yumurtalıklar hassas olabilir. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu haftanın gündemini oluşturacak. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir.