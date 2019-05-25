İkizler – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. İlişkiler ve ortaklıklardan yana biraz sıkıntılı geçebilirsiniz. Haftanın ilk zamanları yanlış anlamalar, aldanmalar, fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle iş yaptığınız kişilerle ilişkilere dikkat etmenizde yarar var bu hafta, her söylenene inanmayın ve gerçeğin ne olduğunu araştırmanızı önerebilirim.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Gizlilik içinde yürüteceğiniz her türlü başarıya ulaşacaktır. Yapacağınız işleri bir süre kimseyle paylaşmak istemeyebilir, gizlilik içinde yürütebilirsiniz. İlişkiler arenası bir parça zorlu gelebilir, partner veya ortağınızla didişebilirsiniz. Bu hafta kendinizi garip bir rekabet içinde bulabilirsiniz. Daha sağlam güvenilir kaynaklar ile ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz, biraz daha kendinize dönme, yalnızlık temaları ağır basacak olsa da, şu birkaç haftalık süreci yaşamdan tam olarak beklentiniz nedir, kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz özellikler nelerdir bunları düşünüp sorgulayabilirsiniz. Ayrıca sigara gibi kötü alışkanlıkları da bırakmak için gerekli manevi gücü kendinizde bulabilirsiniz. Evet aslında bu etkileşim manevi güç gerektiren yapmayı düşündüğünüz ne varsa yapmanıza yardımcı olacaktır.