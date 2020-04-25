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İkizler – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
İkizler – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte zihinsel olarak dinlenme ve geleceğe yönelik planlar yapma zamanıdır ama fikirlerinizi hayata döndürmek bir parça zor olabilir.

Yeni girişimlerde bulunmak, adımlar atmak için çok uygun zamanlar değil. Merkür 12. evinizde yer alacağından dolayı yaşamınızda bir takım konuları takıntı yapabilirsiniz, bir takım gizli dedikodular, gizli bilgi alışverişleri gündeme gelebilir. Bu süreci bir hazırlık gibi görmekte yarar var. Bu dönem koşullar ve şartlar çok fazla kontrolünüz altında olmayabilir, zorlamamakta yarar var. Fikirlerinizi çok fazla diğer insanlarla paylaşmamanız gereken bir zaman dönemdesiniz aslında, zira fikir ve proje hırsızlıkları da çok gündeme gelebilir. Kişisel bilgilerinizi paylaşırken de dikkat edin, alışverişlerinizi yaptığınız sitelerin güvenilir olduklarına emin olun.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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