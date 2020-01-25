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İkizler – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 25, 2020
İkizler – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu
27 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile iş-kariyer konusunda enerjinizi doğru bir şekilde yönetmeye- harcamaya dikkat edin. Zamanınızı boş ve hiçbir getirisi olmayacak konulara harcamayın. İş yerinizin yemekhanesinde yediğiniz yemekler bu hafta midenize dokunabilir. İşinizde gereksiz tartışmalardan, ufak mevzuları büyütmekten kaçının.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile işinizle ilgili daha tatminkar bir hafta sizi beklerken, yaratıcı olabilecek, işinizi güzelleştirmek, daha iyi yapabilmenizi sağlayacak koşulların da oluşması söz konusu. Eğer iş arayışınız varsa, bu hayalini kurduğunuz bir iş olabilir. Ya da hayatınızda özel anlamda biri yoksa bu etki ile iş vasıtası ile tanışabileceğiniz biri ile özel, duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta işinizle ilgili daha yaratıcı olabileceksiniz. Kariyer açısından rahatlıkla göz dolduracak, ihtiyacınız olan destek ne ise buna rahatlıkla kavuşabileceksiniz. Yalnız kariyer yapacağım, çalışacağım diye de kendinizi lütfen heba etmeyin! Eğer iş arayışı içindeyseniz görüşmelere gidebilir, gideceğiniz iş sanatla, renklerle, sinemayla, bakım, estetikle ilgili bir iş olabilir. Hafta boyunca kariyer konusunda yakın çevrenize de destek olabilir, iş arayanlar için aracılık yapabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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