İkizler – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Venüs ve Neptün’ün sert etkileşimi ile estetik gibi düşünceleriniz var ise bir hafta kadar daha ertelemenizde yarar var. Bunu yanı sıra ilişkiler arenasında ise yeni tanışabileceğiniz kimseleri olduğu gibi değerlendirin, gerçekçi olun, gereksiz hayaller kurmayın.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Finansal anlamda riski girişimler sizi zor duruma sokabilir, ihtiyacınız olmayan bir krediyi almayın mesela! Kefil olmanız gereken durumları iyice araştırın, sonrasında başınız ağrımasın. Minik bir rahatsızlık atlatabilirsiniz, ya da paranız sağlık harcamalarına gidebilir. Ya da çocuk sahibi olanlar, onlar için kesenin ağzını biraz daha açmaları gerekebilir. Özel hayatınız ile sosyal çevreniz arasında uyumu ve dengeyi yakalamanız beklenebilir sizden. Aşk hayatınızda istikrar sağlamak adına koşulları fazla zorlayabilirsiniz, dikkat. Finansal anlamda ani, beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Bu mesela evdeki büyük bir elektroniğin bozulması ile olabileceği gibi, beklenmedik sürpriz bir ödeme şeklinde de ortaya çıkabilir. Finansal konular hayatınızın stres kaynağı haline gelebilir. Başkalarına ait paralar, miras, kredi, zorunlu ödemeler gibi konularda daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Finansal konular veya sahip olduğunuz eşyalar üzerinden kimseyle takışmamanızı tavsiye edebilirim