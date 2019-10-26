İkizler – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınız Yeni Ay’ın konuları arasında. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak için hazırlıklar yapabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir. Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Check up için de harika zamanlar. Yeni müşteriler ve yeni iş anlaşmaları olabilir. Zekanızla iş ortamınızla ilgili, krizi çok güzel bir şekilde yönetebileceksiniz. Fakat aile içinde veya oturduğunuz apartmanda eleştiri düzeyini iyi ayarlayın, kimsenin kalbini kırmayın.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile bilincinizde enteresan, tuhaf uyanışlar yaşayabilirsiniz. Sizin için iyi sandığınız kimselerin aslında iyi olmadığının farkına varabilirsiniz. İçsel, ruhsal, psikolojik anlamda sizi zorlayan, hayat akışınızda engeller oluşturan kişiler, olaylar ne varsa temizlemek, kurtulmak için de aslında uygun bir dönemdir. Bilinçaltı çalışmaları yapmak, en derin korku ve endişelerinizi yüzeye çıkartarak yüzleşmek için de harika bir dönemdir. Yalnız, panik atak gibi bir rahatsızlığınız varsa bu dönem çok fazla kapalı alanlarda kalmayın, kafanıza çok fazla bir şey takmamaya özen gösterin. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giren Venüs, ikili ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendiren konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. Yalnız olanlar özellikle karşı taraftan daha kolay etkilenebilecekler, ilişkisi olanlar için de olası sorunların üstesinden daha kolay gelinebilecek fakat abartılı ve ani çıkışların da kontrol altına alınması gerek. Evlilik konuları gündeme gelebilir, yeni ortaklıklar başlayabilir. Olası düşmanlıklara karşı korunacaksınız. Gereksiz kapris ve kıskançlıklardan kaçınmak uygun olacaktır.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, özgeçmişinizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.