İkizler – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

11. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi , hem özel hayatla ilgili konularda hem de finansal konular, borçlar, alacak- verecek konuları,krediler-ödemelerle ilgili konularda ciddi problemlere, krizlere, zorlanmalara işaret etmekte. Bu hafta kredi çekmek, finansal anlamda riskli yatırımlarda bulunmakta, lüks tüketim yapmak için pekte uygun bir hafta değil. Özel hayatınızda ise finansal konuları bağlayan durumlar yüzünden de sıkıntılar meydana gelebilir.