İkizler – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Arkadaşlarınzla para meseleleri yüzünden tartışmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim, kefil olmak, borç vermek için pek uygun bir zaman dilimi değil. Hem aşk hem para hem de sosyal hayat gergin hat üzerinde! Bu üç alanda ani öfke patlamaları yüzünden sıkıntılar ortaya çıkabilir, olaylar gereğinden fazla büyüyebilir.

Risk almak, borsada büyük paralarla girişimde bulunmak için pek uygun bir hafta değil açıkçası. Bu hafta olası aldatma gibi planlarınız var ise bence hemen rafa kaldırın, ortaya çıkabilir. Özel hayatınızda karmaşa yaratacak durumlar yaratmamaya özen gösterin. Çocuk sahibi olanlar, onların ihtiyaçlarına karşı yeteri kadar özen göstermeyebilirsiniz, çocuklarınızla ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilir. Venüs ile Uranüs arasındaki olumlu etkileşim ile arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan beklenmedik ve sürpriz destekler alabilirsiniz. Ya da bir arkadaş davetinde tanışacağınız biri ile sürpriz bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni farklı, marjinal kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Bence bu hafta sonuna doğru heyecan verici gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Bu sürpriz bir iş teklifi şeklinde de hayatınıza yansıyabilir. Eğer partneriniz yok ve mazbut bir bekarsanız aşk size sürpriz bir şekilde gelebilir, özellikle bu hafta arkadaşlarınız sizleri kalabalık partilere ve organizasyonlara davet ederlerse hiç düşünmeden kabul etmenizi tavsiye ederim. Bu arada bu hafta özellikle arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık bile yapabilirler.