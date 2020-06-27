Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
İkizler – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 27, 2020
İkizler – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
29 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak.

8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız bu alanlarda ciddi krizleri yönetmeniz de gerebilir. Sağlıkla ilgili kemikler, dişler, eklemler hassaslaşabilir. Belki bu bölgelerle ilgili ufak tefek tedavilere başlayabilirsin. Boğa burcundaki Uranüs'ün desteği ile finansal konularda bir farkındalık ya da aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ya da gizli bir destek alabilirsiniz finansal konularla ilgili. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Oğlak burcundaki Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?
Mars Koç burcunda: Kral tahtına çıkıyor
Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında: Köprüden önce son çıkış