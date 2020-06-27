İkizler – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak.

8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız bu alanlarda ciddi krizleri yönetmeniz de gerebilir. Sağlıkla ilgili kemikler, dişler, eklemler hassaslaşabilir. Belki bu bölgelerle ilgili ufak tefek tedavilere başlayabilirsin. Boğa burcundaki Uranüs'ün desteği ile finansal konularda bir farkındalık ya da aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ya da gizli bir destek alabilirsiniz finansal konularla ilgili. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.