İkizler – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak Önümüzdeki 10 günlük süreçte seyahatler, eğitimle ilgili konular, hukuksal konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İthalat, ihracat işlerinde çalışanların özellikle işlerinde yoğunluk artabilir, uzak yerlere seyahat planları yapabilirsiniz. Bu Dolunay’da belirleyeceğiniz hedefler önümüzdeki aylar için oldukça önem kazanacak. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var bir yayın evi arayışı içindeyseniz, işte bu Dolunay sizi bir yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir.

Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak içinde fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız var ise size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. İş arayışınız var ise çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir. Dolunay’da Uranüs etkin olacağından dolayı yasal olarak sizi zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmayın. Yolculuklarınız biraz stresli geçebilir, sizi gerekecek hatta kavgaya bulaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem bir şeyleri pazarlamak, satmak, reklamını yapmak pek kolay olmayabilir veya istediğiniz verimi elde edemeyebilirsiniz. Özellikle olası seyahatlerde hırsızlıklara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olacaksınız. Seyahatler planlayabilir, eğitimler almak için araştırmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, daha çok araştırabilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda kazançlarınızı daha rahat bir şekilde arttırabilecek, gelirler elde edebilecek, kazançlarınızı daha rahat yönetebileceksiniz. Yine bazılarınız ev ve yerleşimle ilgili konularda harcamalar yapabilir, hatta alım satım, kiralama konularını da kapsayabilir.