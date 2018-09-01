İkizler – 3 Eylül Haftalık Burç Yorumu

3 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

6 Eylül’de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda önemli kararlar alınabilir, aile içinde önemli konuşmalar, toplantılar meydana gelebilir. Bazılarını köklerinizi araştırabilir, aile geçmişinizle ilgilenebilirsiniz. Kira, alım ve satım sözleşmeleri, imza gerektiren konular gündeme gelebilir.

Yaşadığınız yere elektronik aletler alabilirsiniz. Eve ait konularda daha titiz ve eleştirel olabilirsiniz. Ev hayatınıza yeni bir düzen getirmek adına kararlar alabilirsiniz. Daha öne kaybettiğiniz, günlüğünüz, kitabınız gibi, not defteriniz gibi şeyleri bulabilirsiniz. Bu süreçte özellikle babanız ile olan iletişiminiz, ilişkileriniz çok daha fazla önem kazanacaktır. Birlikte önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Aile içinde size akıl danışanlar olacaktır. Fikirleriniz aile içinde önem kazanmaya başlayacaktır. Bu dönem daha çok evde özellikle okuyarak ve araştırarak zaman geçirebilirsiniz. 9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay, ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konular, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek. Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek eden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktalara halletmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya aynı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin.

9 Eylül’de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. 31 Aralık tarihine kadar sağlığınızı ilgilendiren konular ön planda olacak. Diyet ve spora başlayacak olanlar çok fazla kasmayın kendinizi, bünyenizi fazla zorlamayın. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda içsel olarak minik bir yarış içine girebilirsiniz, onları kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz.