İkizler – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Siz her ne kadar yalnız kalmak, kafanızı toparlamak, etliye sütlüye karışmak istemeseniz de şartlar ve koşullar ne yazık ki buna pek de izin vermeyecek görünüyor.

Hafta boyunca bastırılmış öfke, yeri ve zamanı geldiğinde vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, kendinize sık sık kızabilirsiniz. Yurt dışı işleri, ticari işler, eğitimle ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, şartları kontrol edemeyebilirsiniz. Bu konularla ilgili kimseyle tartışmamaya, ağız dalaşı içine girmemeye özen gösterin. Yasal olarak her türlü başınıza bela olabilecek konulardan uzak durmanızda fayda var. Diğer taraftan Merkür Retrosu da tüm hızıyla devam etmekte. 20 Ağustos’a kadar önemli imzalarınızı atmamanızda, sözleşme yapmamanızda fayda var. Kullandığınız tüm sistemleri yedekleyin, ticari yeni anlaşmalar yapmak için de uygun bir dönemde değilsiniz.