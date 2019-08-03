İkizler – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşimle eğitim, yayıncılık, imza gerektiren konular, ortaklık, evlilik, ilişkiler konusunda yaşamınızda fırsatlar sunmasına, yolunuzu açmaya, olumlu anlamda yeni gelişmelere işaret etmektedir.

Bu hafta atacağınız imzalar, ortaklıklar oldukça bereketli ve şanslı olabileceğini düşünebiliriz. Keza bu hafta yeni bir kitap yazmaya başlamak, iletişimle ilgili konularda önemli toplantılar, el sıkışmalarda meydana gelebilir. Eskiden yarım bıraktığını iyi projelerinizi yeniden hayata geçirmek için de harika bir hafta. Eskiden kaçırılan bir fırsatı yeniden elde edebilirsiniz. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim için de olacaksınız. Seyahatler planlayabilir, eğitimler almak için araştırmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, daha çok araştırabilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın.