İkizler – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Arkadaşlarınızla para meseleleri yüzünden tartışmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim, kefil olmak, borç vermek için pek uygun bir zaman dilimi değil.

Hem aşk hem para hem de sosyal hayat gergin hat üzerinde, bu 3 alanda ani öfke patlamaları yüzünden sıkıntılar ortaya çıkabilir, olaylar gereğinden fazla büyüyebilir. Risk almak, borsada büyük paralarla girişimde bulunmak için pek uygun bir hafta değil açıkçası. Bu hafta olası aldatma gibi planlarınız var ise bence hemen rafa kaldırın, ortaya çıkabilir. Özel hayatınızda karmaşa yaratacak durumlar yaratmamaya özen gösterin. Çocuk sahibi olanlar, onların ihtiyaçlarına karşı yeteri kadar özen göstermeyebilirsiniz, çocuklarınızla ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilir. Bu hafta birileri sizi köşeye sıkıştırıp meydan okuyabilir, alttan almaya çalışın.