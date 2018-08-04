İkizler – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte sizler için aşk dönemi başlıyor. Ciddi ilişkilere başlamak için hazırlık süreci olacak. Hayattan daha fazla keyif almaya odaklanacaksınız.

Hobilerinize de daha fazla vakit ayıracaksınız. Eros oklarını sizler için sağa sola savuruyor olacak. Özel hayatınızda denge, huzur, barış rüzgarları esiyor olacak. Oldukça yaratıcı iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızdaki sorunları alttan alarak ve politik duruşunuza rahatlıkla ve çözüme kavuşturabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onları sahne, drama, tiyatro eğitimlerine gönderebilirsiniz. Önümüzdeki 25 gün aşk konusunda yılın en verimli süreci sizler için. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır. Öncelikle tutulma ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz.

Tutulma etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Özellikle kariyer konusunda harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta, değerlendirmeye bakın. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa bu tutulma mesafe olarak size yakın biri ile flört, tanışma durumunu da ortaya çıkarabilir, bilginiz olsun. Yine tutulma etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi açabilir, blog açabilirsiniz. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.