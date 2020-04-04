İkizler – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Tabii ki bu aşk belki sosyal medya ortamlarından olabilir. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar, onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri daha aktif, dışa dönük, eğlenceli ve hareketli yapabilecektir. Özellikle sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında fikirleriniz ile oldukça ön plana çıkabilecek, sözü dinlenen kişi olabileceksiniz. Arkadaşlarınıza fikirsel anlamda destek olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızı organize etme görevi size kalabilir bu hafta itibari ile. Özellikle sizden yaşça küçük kişilerin sorunları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız zaman zaman arkadaşlarınızdan bencil olduğunuz yönünde eleştiriler alabilir, kendi fikirlerinizi baskıcı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yeni çevrelere girebilir, yeni insanlarla bol bol tanışabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Hafta boyunca yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkiler, komşular, iletişim, internet işleri, eğitim işleri stres kaynağı haline dönecek. Bu alanlarda başınıza bela almamaya özen gösterin. Bu konularda tahammülünüz çok olmayabilir, normalde göz yumduğunuz konulara artık göz yummayabilirsiniz. Eğitim görevlileri ile sert tartışmalardan kaçınmakta fayda var.