İkizler – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması, finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz.

Yalnız bu tutulma sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Tutulma zamanı belki de önümüzdeki dönemde yapacağınız yeni iş veya projenin denemelerini yapabilirsiniz. Tutulmada başrol oyuncusu Plüton olduğundan dolayı, özellikle muhasebe, banka, nafaka, primler, miras ile ilgili konularda ekstra uğraşmanız, çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bu konuda sizi zorlayacak kişilerle bir araya gelmeniz, ikna etmeniz hatta belki de biraz bu konularda arıza çıkarmanız gerekebilir. Özellikle bu konuda güvenliğinize dikkat edin, kredi kartınız sizin izniniz dışında kullanılmasın, kartınız kopyalanmasın. Kimlik bilgilerinizle adınıza bir şeyler alınıp, satılmasın. İnternetle ilgili fikirleriniz varsa tam da bu tutulma zamanı hız vermelisiniz. E- ticaretle ilgili ise özellikle. Bu tutulmada sağlıkla ilgili konular da ön planda olacak, ama korkmayın gayet olumlu etkileri altında olacaksınız.