İkizler – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Özellikle kariyer anlamında artık işlerin yoluna girmesi için yöneticilerinizden, önemli kişilerden alacağınız güzel desteklere işaret etmekte. Hatta belki bu hafta işinizle ilgili seyahatlere de çıkabilirsiniz.

Bu hafta yardımlaşma haftası! Özellikle iş ile ilgili konularda patronlarınıza veya iş arkadaşlarına karşılıksız yardım etme ve destek verme haftası olacak. Yine parasal konularla ilgili işler tam da istediğiniz gibi gidebilir. Finansal konularda güzel haberler alabilir, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. İşinizi icra ederken oldukça yaratıcı olacak, güzel işler ortaya çıkartabileceksiniz. Eğer ki iş arayışınız var ise bu hafta bu konuda da güzel haberler alabilir ve mutlu olabilirsiniz. Sezgileriniz oldukça güçlü çalışacak ve paranın kokusunu rahatça alabileceksiniz. Maddi konularda ve kariyeriniz ile ilgili konularda sezgileriniz size hafta boyunca yol gösterici olacaktır.