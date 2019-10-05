İkizler – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Her ne kadar sosyal anlamda güzel destekler söz konusu olsa da, özel hayatta işler pek de öyle keyifli gitmeyebilir. Doğru iletişim kuramamak, iletişim kazaları veya dil yarasına neden olacak kelimeler ağzınızdan dökülebilir. Yaratıcı işler ve çalışmalar yapmak için harika bir hafta olacak sizler için. Ekonomik konular, krediler, burslar, hak edişler, borçlarla ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularda isteklerinizi elde etmek pek kolay olmayabilir ya da hiç elde edemeyebilirsiniz. Ödemeleriniz gelmeyebilir, başvurularınız reddedilebilir. Ekstra harcamalar ve masraflar ortaya çıkabilir. Bu hafta için ekonomik tedbirler almanızda fayda var.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Diyet ve spora başlayacak olanlar çok fazla kasmayın kendinizi, bünyenizi fazla zorlamayın. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda içsel olarak minik bir yarış içine girebilirsiniz, onları kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile bu hafta daha çok duygusal ve özel hayatınızla ilgili konular gündemde olacak. Bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Özel hayatınızdaki inişler, çıkışlar, ani ruhsal dalgalanmalar bir süredir sizleri epeyce yormuş olabilir. Artık bu dengesizliklerin ve yorgunlukların önüne geçmek için harekete geçeceksiniz. Ayrıca Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak, anlaşmalar, ilişkiler, ortaklıklar konusunda destekleyici olacaktır. Karlı anlaşmalar yapabilir, destek beklediğiniz konularda rahatlıkla destek bulabilirsiniz. Diğer insanlardan fayda görebileceksiniz