İkizler – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars haritanızın 11. evinde geri gidecek. Marsın bu alanda geri gidecek olması sosyal ilişkilerinizde bazı gecikmelere, engellenmelere işaret edebilir. Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi fazla eleştirebilirsiniz. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir, primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz, maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlarda sık sık aksaklıklar meydana gelebilir. Sosyal ilişkilerinizi doğru bir şekilde tahlil edemeyebilirsiniz. İyi tarafı, eski dosttan düşman olmaz diyerek eskiden aranıza küslük girmiş kişilerle bir araya gelebilir, eskimiş kapanmış konuların üzerinden yeniden geçebilirsiniz. Belki de bu sefer aranızdaki buzları eritmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hayattan beklentileriniz, umutlarınız için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.