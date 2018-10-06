İkizler – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş arayabilirsiniz, önemli müşterilerle bir araya gelip önemli projeleri üstlenebilirsiniz. Yalnız iş arkadaşlarınızla olası sürtüşmelere ve dedikodular yüzünden problemlere dikkat etmenizde yarar var.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay aşk evinizde gerçekleşeceği için, eğer hayatınızda biri yok ise sizi çok heyecanlandıracak, romantik, sevgi dolu bir aşka yelken açabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansı oldukça yüksek, sinema, radyo, televizyon, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız eğer bu hafta bu konularda daha şanslı olabileceksiniz. Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile bu hafta daha çok duygusal ve özel hayatınızla ilgili konular gündemde olacak. Bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Özel hayatınızdaki inişler, çıkışlar, ani ruhsal dalgalanmalar bir süredir sizleri epeyce yormuş olabilir. Artık bu dengesizliklerin ve yorgunlukların önüne geçmek için harekete geçeceksiniz.