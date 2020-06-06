İkizler – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Kariyerinizle ilgili konularda kafanız karışabilir, size verilen sözler tutulmayabilir, kendinizi kandırılmış hissedebilirsiniz. Olası gelebilecek iş tekliflerini iyice araştırmadan, kendinizi sağlama almadan bir girişimde bulunmayın.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir. Özellikle iş ortaklıkları, kariyer alanında deneyimleyebilirsiniz bunu. İş konularında aşırı, gereksiz bir iyimser hava ile risk alabilirsiniz ama almayın. İş değiştirmek için pek uygun bir süreçte olmayacaksınız. İş konularında çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın ve kimseye güvenmeyin. İş konusunda güvendiğiniz kişiler ciddi hayal kırıklığı yaşatabilirler. Ummadığınız tepkiler ve durumlar meydana gelebilir. Güven duygunuzun test edileceği bir döneme giriyorsunuz. Şartlar ve koşulların her an değişebileceğini unutmamanızda fayda var.