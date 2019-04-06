İkizler – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile işinizle ilgili daha tatminkar bir hafta sizi beklerken, yaratıcı olabilecek, işinizi güzelleştirmek, daha iyi yapabilmenizi sağlayacak koşullarında oluşması söz konusu.

Eğer ki iş arayışınız var ise hayalini kurduğunuz bir iş olabilir. Ya da hayatınızda özel anlamda biri yok ise bu etki ile iş vasıtası ile tanışabileceğiniz biri ile özel, duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta işinizle ilgili daha yaratıcı olabileceksiniz. Kariyer açısından rahatlıkla göz dolduracak, ihtiyacınız olan destek ne ise buna rahatlıkla kavuşabileceksiniz. Yalnız kariyer yapacağım, çalışacağım diye de kendinizi lütfen heba etmeyin! Eğer iş arayışı içindeyseniz görüşmelere gidebilir, gideceğiniz iş sanatla, renklerle, sinemayla, bakım, estetikle ilgili bir iş olabilir. Hafta boyunca kariyer konusunda yakın çevrenize de destek olabilir, iş arayanlar için aracılık yapabilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Dostlarınıza, arkadaşlarınızla gereksiz münakaşa ve gerginliklerden kaçınmanız gereken bir hafta. İnatçılık, kibir yüzünden sosyal ilişkiler zarar görebilir. Özellikle maddi anlamda isteklerinizi elde etmek bu hafta zorlaşabilir, ödemeler, banka işlemleri, vergi konuları canınızı bir parça sıkabilir. Özellikle sağlığınıza da bu hafta özen göstermenizde yarar var, çabuk hastalanabilirsiniz.