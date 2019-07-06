İkizler – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Hafta boyunca yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkiler, komşular, iletişim, internet işleri, eğitim işleri stres kaynağı haline dönecek. Bu alanlarda başınıza bela almamaya özen gösterin. Bu konularda tahammülünüz çok olmayabilir, normalde göz yumduğunuz konulara artık göz yumayabilirsiniz.

Trafikte özellikle dikkat etmenizde fayda var, kazalara açık olabilirsiniz. Ya da arabanız birden, durup dururken arıza yapabilir ve ekstra masraf çıkartabilir. Eğitim görevlileri ile sert tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Özellikle finansal anlamda zorluklar gündeme gelebilir. Bu hafta özellikle dostlarınızın, arkadaşlarınızın belki size çok farklı ve marjinal gelebilecek fikirlerine açık olmanızda yarar var. Maddi konular yaşamınızda stres yumağı haline gelebilir, daha fazla mücadele etmeniz, efor sarf etmeniz gerekebilir. Para yüzünden kimseyle kavga etmemeye, kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Bu hafta yatırım yapmak, para çekmek, kredi çekmek için pek de uygun bir hafta değil. Miraslar, borçlar, krediler, sponsorluklar, burslar, vergilerle ilgili konularda stresli durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Belki de bu dönem biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir, testler ve tahliller yaptırabilirsiniz.

Güneş/Neptün ikilisi özellikle kariyer anlamında artık işlerin yoluna girmesi için yöneticilerinizden, önemli kişilerden alacağınız güzel desteklere işaret etmekte. Hatta belki bu hafta işinizle ilgili seyahatlere de çıkabilirsiniz. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta! Yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir.

Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize o kadar iyi Merkür Retrosu! Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.