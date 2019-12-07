İkizler – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar sağlam, adam akıllı güzel ilişkilere adım atabilirler. Önemli ortaklıklar ve imza gerektiren koşullar oluşabilir. Bazılarınız evlilik planları yapabilir veya bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Finansal açıdan zorluklar, problemler söz konusu olabilir. Kredi taleplerinize olumlu yanıtlar alamayabilirsiniz. Finansal açıdan kontrol dışı kayıplar olabileceği gibi, sağlıkla ilgili konular için de para harcamanız gerekebilir. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İlişkiler ve ortaklıklardan yana biraz sıkıntılı geçebilir haftanın ilk zamanları, yanlış anlamalar, aldanmalar, fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle iş yaptığınız kişilerle ilişkilere dikkat etmenizde yarar var bu hafta, her söylenene inanmayın ve gerçeğin ne olduğunu araştırmanızı önerebilirim. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu sürpriz fırsatlar ve şanslar demektir. Bu fırsatlar size el altından, gizlilik içinde de gelebilir, mali açıdan beklenmedik bir destek alabilir, maddi konularda yeni şanslarla karşılaşabilirsiniz. Belki çıkmaz diye düşündüğünüz krediniz onaylanabilir, sürpriz bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Her şekilde Jüpiter ve Uranüs ikilisi maddi, ortaklıklarla ilgili yeni fırsat ve sürprizleri ayağınıza getirecektir.