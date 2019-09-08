İkizler – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; aşk, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konularda genel anlamda iyicil etkiler söz konusu. Eğer özel hayatınızda biri yok ise, yeni birileri ile tanışabilir, yazışabilir, flört edebilirsiniz. Bu kişi ile internet aracılığı ile tanışabilirsiniz mesela. Hobilerinize daha fazla yönelebilir, yeni hobiler edinebilir, el yetenekleriniz varsa bunları geliştirecek kurslara veya işlere yönelebilirsiniz.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte sizler için aşk dönemi başlıyor. Ciddi ilişkilere başlamak için hazırlık süreci olacak sizler için. Hayattan daha fazla keyif almaya odaklanacaksınız. Hobilerinize de daha fazla vakit ayıracaksınız. Eros oklarını sizler için sağa sola savuruyor olacak. Özel hayatınızda denge, huzur, barış rüzgarları esiyor olacak. Oldukça yaratıcı iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızdaki sorunları alttan alarak ve politik duruşunuza rahatlıkla ve çözüme kavuşturabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onları sahne, drama, tiyatro eğitimlerine gönderebilirsiniz.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Balık burcundaki Dolunay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte; abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir. Özellikle iş ortaklıkları, evlilik, ilişkiler ve kariyer alanında deneyimleyebilirsiniz bunu. İş konularında aşırı, gereksiz bir iyimser hava ile risk alabilirsiniz ama almayın. İş değiştirmek için pek uygun bir süreçte olmayacaksınız. İş konularında çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın ve kimseye güvenmeyin. İş konusunda güvendiğiniz kişiler ciddi hayal kırıklığı yaşatabilirler. Aynı şekilde evlilik ve ortaklıklarla ilgili konularda da durum pek parlak değil. Ummadığınız tepkiler ve durumlar meydana gelebilir. Güven duygunuzun test edileceği bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem büyük hayaller kurarak ortaklıklar kurmak, imzalar atmak içinde ne yazık ki doğru bir zaman değil. Şartlar ve koşulların her an değişebileceğini unutmamanızda fayda var.