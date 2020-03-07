İkizler – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konular, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek. Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek, elden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktalara halletmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır.

Ailenize karşı veya aynı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin. Dolunay Neptünyen olduğundan dolayı evinizin su borularına, tesisatına dikkat edin, arıza çıkarabilirler. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Aile içinde yanlış anlamalardan doğan anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bir de bu Dolunay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek, sağlıklarına özen göstermek, zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek, ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. Borçlar, krediler, burslar, vergiler, ödeme planları, eşinizin veya ortağınızın gelirlerine ilişkin güzel gelişmeler söz konusu. Borçlarınızı daha rahat ödeyebilir, yapılandırabilir bu konuda destek alabilirsiniz. Kredi arayışınız varsa bu konuda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Burs arıyorsanız veya ekonomik olarak kaynak arayışı içindeyseniz güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem eş veya ortağınızın finansal veya kariyer durumuyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.