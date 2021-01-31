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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Merkür yönetici gezegeniniz olduğu için en fazla etki alan burç sizsiniz. Yaşamınızdaki beklentilerinizi sorgulayacaksınız.

Yurtdışı, şehir dışı gündemleriniz, iş başvurularınız varsa, aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Aynı zamanda öğrenciyseniz, okul başvuruları, akademik başlangıçlarınız varsa gecikmeler yaşanabilir. Yeni eğitimlere başlamak için Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. Ticari bağlantılı işlerde evrak eksiklikleri, problemler ortaya çıkabilir. Seyahat söz konusu ise organize olun. Mahkeme dava gibi hukuksal konularda beklediğiniz haberler ve gecikmeler ortaya çıkarabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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