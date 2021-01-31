İkizler Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Merkür yönetici gezegeniniz olduğu için en fazla etki alan burç sizsiniz. Yaşamınızdaki beklentilerinizi sorgulayacaksınız.

Yurtdışı, şehir dışı gündemleriniz, iş başvurularınız varsa, aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Aynı zamanda öğrenciyseniz, okul başvuruları, akademik başlangıçlarınız varsa gecikmeler yaşanabilir. Yeni eğitimlere başlamak için Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. Ticari bağlantılı işlerde evrak eksiklikleri, problemler ortaya çıkabilir. Seyahat söz konusu ise organize olun. Mahkeme dava gibi hukuksal konularda beklediğiniz haberler ve gecikmeler ortaya çıkarabilir.