İkizler Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniay, mesleki koşullarınız, işiniz, çalışma düzeniniz konusunda bazı yenilikleri ortaya çıkartabilir.

Beklenmedik değişimler, çalışma arkadaşlarınız, hizmet aldığınız insanlarla ayrılıklar, düzen değişimleri yaşayabilirsiniz. Ekibiniz varsa beklenmedik dönüşümler ortaya çıkabilir. Sürpriz iş ayrılıkları ya da yeni iş başlangıçları meydana gelebilir. Sağlığınıza dikkat edin, beslenme ve bağışıklık sisteminize özen gösterin. Böbrekler, sindirim sistemi, mide, üreme organlarında bazı hassasiyetler ortaya çıkabilir.