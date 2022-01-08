Astroloji - İkizler Haftalık Burç Yorumu

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

Yönetici gezegeniniz geri harekete başlıyorken genel etkileri en fazla sizler alacaksınız. Seyahate çıkacaksınız olası aksiliklere karşı tedbirli olmalısınız.

Biletinizi kontrol edin, valizinizi kaybetmeyin gibi.. Yurtdışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla ilgili konularda gecikmeler, tamamlanmasını istediğiniz ticari bir girişimin durması söz konusu olabilir. Sosyal medya, basın yayın, akademik eğitimlerde sıkıntılar, vize başvurularında gecikmeler, beklediğiniz bir evrakın elinize geçmemesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hukuksal konularda gecikmeler söz konusu olabilir. Yeni bir dava açmayın, yeni bir eğitime başlamayın.

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