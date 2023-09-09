İkizler Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023

11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ev, emlak, tadilat, taşınma gibi konularda 15 Eylül Merkür retrosunun bitimiyle daha rahat kararlar aldığınız, işlerinizin daha rahat aktığı bir süreç başlıyor. Yakın çevrenizle ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, kafa karışıklığı, iletişimsel sıkıntılar, projelerde gecikmeler yaşandıysa artık toparlama zamanı.

Yurtdışı, akademik konular, eğitim, uluslararası alanda yapmak istediklerinizi yeniden ele alabilirsiniz. Yaşama bakış açınızı gözden geçirirken, hayattan ne istediğinizi, beklentilerinizi netleştirebilirsiniz. Sezgileriniz artacak, ilham ve yaratıcılığınız genişleyecektir. Bazı ortamlardan uzaklaşabilirsiniz. Öfke sorunlarına karşı dikkatli olun. Parasal konularda gereksiz risklerden kaçının. Hayatınızla ilgili alacağınız her konuda bir b planı oluşturun. Sağlık kontrollerinizi aksatmayın.