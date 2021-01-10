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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Sağlığınıza hem ruhsal hem bedensel anlamda dikkat edin. Ay boyunca takıntılı ve kötümser bir ruh hali içine girebilirsiniz, enerjiniz düşebilir.

20 Ocak civarı Mars'ın Uranüs'le kavuşumu sakarlıkları ve kazaları ortaya çıkarabilir. Ekonomik bazı stresler yaşayabilirsiniz. Kimi dostlarınızla yüzleşmeler, beklenmedik hareketler, arkanızdan çevrilen bazı gizlide kalmış konular ve gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı önemli planlarınızı ve kararlarınızı erteleme kararı alabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı konularda, ticari işlerde ve eğitim alanlarında baskılar ve beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir.

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